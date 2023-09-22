Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gençlerbirliği yeni sezon formaları için sponsorluk anlaşması imzaladı.

Başkent ekibi, forma göğüs reklamı için Oktay Yüksel A.Ş. ile sırt reklamı için ise sezon sonuna kadar İkom Bilişim A.Ş. ile anlaştı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan sponsorluk anlaşması imza törenine, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, Oktay Yüksel A.Ş. adına Oktay Yüksel Yapı Market Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Yüksel, İkom Bilişim A.Ş. adına İkom Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sungur katıldı.

Töreninin ardından Akdaş, Yüksel ile Sungur'a teşekkür plaketi ve yeni sezon "Anıtkabir" formasından hediye etti.

AA