Bakan Bak, GSB Spor Okulları ile GSB Engelsiz Spor Okulları'nın Bahçelievler Stadyumu'ndaki açılış törenine katıldı.

Konuşmasına A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarısını hatırlatarak başlayan Bak, "Biliyorsunuz milli takımımız, ilk defa elemelerde grubundan lider çıkarak şampiyonaya katıldı. Salı günü de son 16 turu maçında hep birlikte ekran başında olacağız. İnşallah Avusturya'yı da yenerek yollarına devam edecekler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora büyük yatırımlar yaptığını belirten Bak, "Bu yatırımlar artarak devam ediyor. Bakanlık olarak belediyelerle ortak çalışmalar yapıyoruz. Bütün çocuklarımızı, gençlerimizi, evlatlarımızı salonlara bekliyoruz. Spor sosyalleşme için önemli, paylaşmak için önemli. Herkesi spor yapmaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un FIBA 17 Yaşaltı Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığını aktaran Bak, bütün gençleri Sinan Erdem Spor Salonu'nda milli takımı desteklemeye davet etti.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hemen ardından Fransa'nın başkenti Paris'te 2024 Olimpiyatları'nın başlayacağını dile getiren Bak, "Yine sporcularımız bayrağımızı göndere çektirecek. Biz de yeni tesisler yapmaya, spor salonları yapmaya, sporu Türkiye'nin dört bir yanında desteklemeye devam edeceğiz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içerisinden gelmesi bizim için çok önemli." şeklinde görüş belirtti.

Bakan Bak, konuşmasının ardından minik sporcuların hazırladığı gösterileri izledi.

Hakan Bahadır: Spor, geleceğin nesillerinin yetişmesi için dört ilkeden birisi

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise sporun bir yaşam biçimi olması gerektiğini söyledi.

Bahadır, göreve geldikleri ilk günden bu yana sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirterek, "Spor kulüplerimiz destekledik. Çocuklarımıza, gençlerimize, büyüklerimize spor yaptırmak için uğraşıyoruz. Spor, geleceğin nesillerinin yetişmesi için dört ilkeden birisi. Bunlardan ilki eğitim, ikincisi sanat, üçüncüsü vicdan ve dördüncüsü spor." diye konuştu.

Her geçen yıl spor kapasitelerini artırdıklarını vurgulayan Bahadır, hedeflerinin 14 ayrı lokasyonda ve 20 branşta 20 bin çocuğa ulaşmak olduğunu kaydetti.