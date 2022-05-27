Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.450,84
ALTIN
975,88
DOLAR
16,38
STERLİN
20,70
EURO
17,64
Gümüşhane Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Sözleşmeli personel...
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi...

400 bin ton şeker ithalatına ilişkin karar Resmi Gazete'de

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, 400 bin ton şeker ithalatında gümrük vergisi alınmayacak.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Mayıs 2022 Cuma 09:42
400 bin ton şeker ithalatına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkarı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar göre, 'Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar' yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren kararla birlikte 400 bin ton kamış veya şeker pancarı ithalatında gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülükler sıfır olarak uygulanacak. Karar kapsamında düzenlenen ithal lisansları 15 Ekim 2022 tarihine kadar geçerli olacak. 

Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle belirlenecek. (

DHA

Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteşekerIthalat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıcakta sokakta satılan yiyeceklere dikkat!
Sıcakta sokakta satılan yiyeceklere dikkat!
MSB: 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Pençe Kilit'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti
Bakan Akar: Pençe Kilit'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans