Haber: Damla Oya Erman

Bugün, dünyanın dört bir yanında saygı ve sevgiyle anılan büyük bir İslam bilgini, şairi ve düşünürü, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin doğum gününü kutluyoruz. 30 Eylül 1207'de Horasan, İran'da doğan Rûmî, 13. yüzyılda yaşamış olan bu büyük insan, hem İslam dünyasının hem de dünya edebiyatının en önemli figürlerinden biridir.

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî kimdir?

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, İslam tasavvufunun önde gelen isimlerinden biridir. Babası Bahaeddin Veled, ona dini eğitim verirken, Rûmî'nin yaşamı boyunca dini öğrenme ve derinleşme yolculuğu devam etti. Bu yolculuğun önemli bir dönüm noktası, Rûmî'nin 13. yüzyılın başlarında tanıştığı ve öğrencisi olduğu Şems-i Tebrizi ile olan buluşmasıdır. Şems'in etkisi altında, Rûmî'nin düşünsel ve spiritüel dünyası büyük bir dönüşüm geçirdi ve bu dönemde ortaya çıkan eserleri, günümüze kadar ulaşan en değerli tasavvuf eserleri arasında kabul edilir.

Rûmî'nin en ünlü eseri, "Mesnevi" olarak bilinen bir manzume koleksiyonudur. Mesnevi, İslam tasavvufunun ana ilkelerini, insanın Tanrı'ya olan aşkını ve birliğini anlatır. Şiirsel bir dille yazılmış bu eser, hem İslam dünyasında hem de batıda büyük bir etki yaratmış ve Rûmî'yi bir düşünce lideri olarak kabul ettirmiştir.

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin önemi

Rûmî'nin öğretileri, insanların Tanrı'ya olan bağlılığını derinleştirmeyi, sevgi, hoşgörü ve insanlık için önemli değerleri vurgulamayı amaçlar. Onun öğretileri, sadece İslam dünyasında değil, tüm dünyada insanların birbirlerine daha yakın ve daha hoşgörülü olmalarına yardımcı olan evrensel mesajlar sunar.

Bugün, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin doğum gününü kutlamak, onun öğretilerini hatırlamak ve yaşatmak için bir fırsattır. Rûmî'nin sevgi, barış ve insanlık birliği üzerine olan vurgusu, dünya genelinde insanların bir araya gelmesi ve daha iyi bir dünya inşa etmesi için ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Onun eserleri hala okunmakta ve düşünce dünyasına ilham vermektedir.

Bugün, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'yi doğum gününde anarken, onun öğretilerini hatırlayarak dünya çapında birliği ve hoşgörüyü teşvik etmek için bir fırsat bulunmaktadır. Rûmî'nin mesajı, insanların farklılıkları kabul etmeleri ve birlikte daha iyi bir dünya inşa etmeleri için güçlü bir rehber olmaya devam ediyor.