Haber: Damla Oya Erman

Lord Cornwallis, Amerikan Devrimi sırasında parlayan İngiliz generallerinden biriydi. 1776 yılında, New Jersey'den General George Washington'ın Vatansever kuvvetlerini sürmeyi başardı ve 1780 yılında Camden, Güney Karolina'da General Horatio Gates'in Vatansever ordusuna karşı büyük bir zafer kazandı. Ancak Kuzey Karolina'ya yönelik istilası pek de başarılı olmadı ve Nisan 1781'de yorgun ve yaralı birlikleriyle Virginia kıyısına çekilmek zorunda kaldı. Virginia'daki kasaba ve çiftliklere yönelik baskınlar düzenledikten sonra Cornwallis, Ağustos ayında Yorktown isimli sahil kasabasına yerleşti. İngilizler hemen kasabayı ve York Nehri'nin karşısındaki Gloucester Point burununu tahkim etmeye başladılar.

General George Washington, Virginia'da bulunan Marquis de Lafayette'e, yaklaşık 5 bin Amerikan askerinden oluşan bir orduyla, Cornwallis'in kara yoluyla kaçmasını engellemesi için emir verdi. Bu sırada, New York'taki 2 bin beş yüz Amerikan askeri, Rochambeau Kontu'nun komutasındaki 4 bin Fransız askeriyle birleşti. Washington ve Rochambeau, büyük bir Fransız filosu olan Grasse Kontu'nun desteğiyle Cornwallis'e saldırmak için planlar yaptılar ve 21 Ağustos'ta Hudson Nehri'ni geçerek Yorktown'a doğru güneye yürüdüler. Müttefik kuvveti, 15 günde 200 mil kat ederek Chesapeake Körfezi'nin başına ulaştı.

Ancak İngiliz Amiral Thomas Graves komutasındaki bir filo, 5 Eylül'deki Virginia Capes Muharebesi'nde Fransız deniz üstünlüğünü kıramayarak Cornwallis'in beklediği takviyeyi engelledi. 14 Eylül'den itibaren Grasse, Washington ve Rochambeau'nun adamlarını Chesapeake Körfezi'ne taşıdı ve burada Lafayette ile buluştular, 28 Eylül'de Yorktown'un çembere alınmasını tamamladılar. Grasse, filosuyla taşıdığı 3 bin Fransız askerini karaya çıkardı. Ekim'in ilk iki haftasında, 14 bin Franco-Amerikan askeri, Grasse'nin savaş gemilerinin yardımıyla tahkim edilmiş İngiliz mevzilerini yavaşça aştılar. Cornwallis'i kurtarmak üzere yola çıkan 7 bin kişilik büyük bir İngiliz filosu, ama iş işten geçmişti.

19 Ekim'de General Cornwallis, 7,087 subay ve er, 900 denizci, 144 top, 15 kalyon, bir fırkateyn ve 30 nakliye gemisi teslim etti. Kendi rahatsızlığını bahane ederek teslim törenine katılmadı, ancak ikinci komutanı General Charles O'Hara, Cornwallis'in kılıcını Amerikan ve Fransız komutanlarına taşıdı. İngiliz ve Hessian askerleri teslim olurken, İngiliz bandoları "Dünya Başaşağı Oldu" şarkısını çaldı.

Savaşın diğer cephelerinde ve denizlerde devam etse de, Yorktown'daki Vatansever zafer Amerikan kolonilerindeki savaşı etkili bir şekilde sona erdirdi. Barış görüşmeleri 1782'de başladı ve 3 Eylül 1783'te Paris Antlaşması imzalandı, Amerika Birleşik Devletleri'ni 8 yıl süren savaşın ardından resmi olarak bağımsız ve özgür bir ulus olarak tanıdı.