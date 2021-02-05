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 8'inci kattan atladığı iddia edilen genç kadın ağır yaralandı

ZONGULDAK'ta, apartmanın 8'inci katından atladığı iddia edilen A.Ö.U. (28) adlı genç kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Şubat 2021 Cuma 09:25
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 8'inci kattan atladığı iddia edilen genç kadın ağır yaralandı

Olay, saat 01.00 sıralarında İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın 8'inci katında oturan A.Ö.U., henüz belirlenemeyen nedenle aşağıya atladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan  A.Ö.Ü., ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan A.Ö.Ü., yoğun bakımında tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayın ardından apartmanda ve evde inceleme yaptı. Olay anında evde olduğu değerlendirilen genç kadının erkek arkadaşı ve apartmanda oüturanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakKadınBinaKazaIntihar
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