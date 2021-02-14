Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1538
ALTIN
412.719
DOLAR
7.0235
STERLİN
9.7486
EURO
8.4942
28 adet satılık ve kiralık taşınmaz
28 adet satılık ve...
Sözleşmeli personelleri alınacak
Sözleşmeli personelleri alınacak
İcradan satılık 92.100 m² tarla
İcradan satılık 92.100 m²...
20 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek
20 adet iş yeri...

Adana'da 1 kilo 260 gramlık dev portakal görenleri şaşırttı

ADANA'nın Kozan ilçesinde tarım işçilerinin dalından kopardığı 1 kilo 260 gram portakal, görenleri şaşırttı. Bahçe sahibi Tolga Ceyhanlı, 30 yıllık çiftçilik hayatında ilk defa bu kadar büyük ve ağır bir portakalın yetiştiğini söyledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Şubat 2021 Pazar 10:03
0 Okunma
Adana'da 1 kilo 260 gramlık dev portakal görenleri şaşırttı

İlçeye bağlı Turunçlu Mahallesi'nde Tolga Ceyhanlı'ya ait narenciye bahçesinde çalışan işçiler, portakal topladığı sırada bir ağacın üzerinde normalden 3- 4 kat büyük bir portakal gördü. Washington cinsi dev portakalı gören işçiler hayretler içerisinde kaldı. Dalından koparılarak tartılan dev portakal, 1 kilo 260 gram geldi. Bahçe sahibi Ceyhanlı, portakalı evine götürüp, ailesiyle yiyeceğini söyledi.

Tolga Ceyhanlı, 30 yıllık çiftçi olduğunu ve ilk kez bu kadar büyük ve ağır bir portakal bulduğunu belirterek, "Hasat döneminde zaman zaman böyle garip durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi de işte bu 1 kilo 260 gram ağırlığındaki portakal oldu. 2020 yılı sadece insanlık için değil, doğa adına da birtakım zorluklarla geçti. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında meydana gelen aşırı sıcaklar nedeniyle çiçekler döküldü. Geçen yıla göre yüzde 70 oranında rekolte düşüşü de yaşandı. Bu portakalın da zamanından önce çiçek açması sonucu oluştuğunu düşünüyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaPortakalKozanTolga Ceyhanlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir depreminde tanışan gönüllüler, arama kurtarma derneği kurdu
İzmir depreminde tanışan gönüllüler, arama kurtarma derneği kurdu
Profesörden 'iklim değişikliği' uyarısı
Profesörden 'iklim değişikliği' uyarısı
'Başaramazsın' dediler ama Diyarbakırlı Songül dikimevini açtı
'Başaramazsın' dediler ama Diyarbakırlı Songül dikimevini açtı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans