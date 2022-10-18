AFAD gÃ¶nÃ¼llÃ¼leri, bu kez eÄŸitim iÃ§in kollarÄ± sÄ±vadÄ±

Afet ve acil durumlarda yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek faaliyetlerde, refleks ve inisiyatif gÃ¼cÃ¼ne sahip, mÃ¼dahale hÄ±zÄ± yÃ¼ksek, AFAD ekipleri ile organize bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸabilecek gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler,Â eÄŸitim iÃ§in seferber oldu. Erzurum'da 14 Haziran 2020'de Ã‡at'ta, 19 KasÄ±m 2021'de de KÃ¶prÃ¼kÃ¶y ilÃ§elerinde meydana gelen depremler sonrasÄ± toplum hizmeti iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan AFAD gÃ¶nÃ¼llÃ¼leri, kent merkezine 138 kilometre uzaklÄ±ktaki 4 derslikli BeykÃ¶y Ä°lk ve Ortaokulu'na yardÄ±m eli uzattÄ±. Kendi imkanlarÄ±yla temin ettikleri malzemelerle AFAD'a ait araÃ§larla BeykÃ¶y'e giden gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler, 50 Ã¶ÄŸrencinin Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼, 5 Ã¶ÄŸretmenin gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± okulun dÄ±ÅŸ duvarlarÄ±na Ã§ocuklarÄ±n sevdiÄŸi Ã§izgi film karakterlerini Ã§izdi.

AFAD gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerine teÅŸekkÃ¼r eden Ã¶ÄŸretmenlerden Cansu BetÃ¼l Badem, okulu yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda iÃ§ ve dÄ±ÅŸ duvarlarÄ± boyadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. DuvarlarÄ±, Ã§ocuklarÄ±n hoÅŸuna gidecek Ã§izgi film karakterleriyle sÃ¼slememeye karar vererek, AFAD gÃ¶nÃ¼llÃ¼leriyle irtibata geÃ§tiklerini belirten Cansu Ã¶ÄŸretmen, "AFAD gÃ¶nÃ¼llÃ¼leri kÃ¶y okulumuza gelerek hep beraber Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±k. Ã‡ocuklar Ã§izimleri gÃ¶rÃ¼nce Ã§ok mutlu oldular. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z ve kÃ¶ylÃ¼lerimiz adÄ±na AFAD gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerine destekleri iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyoruz" dedi.Â