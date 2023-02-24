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Bakan Akar Hatay'da gece çalışmaları inceledi ve Mehmetçiği denetledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği Hatay'da gece çalışmaları inceledi, devriye ve nöbet görevlerini gerçekleştiren Mehmetçiği denetledi.

24 Şubat 2023 Cuma 12:31
Bakan Akar Hatay'da gece çalışmaları inceledi ve Mehmetçiği denetledi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hatay'a gelen Bakan Akar, kentteki nöbet, devriye, arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini ilk günden itibaren yerinde takip etmeyi sürdürüyor.

Bakan Akar dün gece AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile kentte gezerek çalışmaları inceledi.

İlk olarak Antakya merkezdeki Türk Silahlı Kuvvetleri İrtibat Bürosu'na giden Akar, gece gerçekleştirilen nöbet, devriye çalışmalarına ilişkin brifing aldı.

Kentteki incelemeleri sırasında sokaklarda nöbet tutan askerlerle de görüşen Akar, Mehmetçiğe zorlu görevlerinde kolaylık diledi.

Bakan Akar, MSB'ye bağlı ASFAT AŞ tarafından kurulan bir öğünde 10 bin kişilik yemek dağıtım kapasitesine sahip mutfak ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ekmek fırınını da denetledi ve Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayının faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşHatayDepremMSBBakanHulusi Akar
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