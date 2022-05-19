Bakan Kasapoğlu, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA, (DHA)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Bakan Kasapoğlu, 81 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen gençler, 11 ülkeden gelen 20 genç, ayrıca sporcular, bakanlık personeli, spor federasyonları temsilcileriyle Anıtkabir'e geldi.

Kasapoğlu, Türk bayrağı taşıyan gençlerle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine çıktı. Heyet, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.

Bakan Kasapoğlu, mozoleye çelenk bıraktıktan sonra, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kasapoğlu, ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda ilk meşaleyi yaktığınız 19 Mayıs'ı gençlerimizle birlikte yine coşku ve heyecanla kutluyoruz. Bir asır önce, hürriyetimiz uğruna mücadele verdiğiniz bu topraklarda, biz de bugün aynı ruhla Cumhuriyetimiz ve istikbalimiz için çalışıyoruz. Türkiye'nin ve gençlerimizin geleceğini yine gençlerle beraber inşa ediyoruz.

Gururla ifade etmek isterim ki; 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek işaret ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları, bugün yalnız ülkemizin değil, sahip oldukları adalet, vicdan ve merhamet gibi erdemlerle bütün insanlığın ümididir.

Daha güçlü Türkiye idealine, işte bu iftihar vesilesi gençlerimizle yürüyor ve yarınlara umutla bakıyoruz. 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olmanın onuru ve minnettarlığıyla sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle, hürmetle anıyorum. Aziz emanetiniz emin ellerde. Ruhunuz şad olsun."