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Bakan Koca: İlaç üreticileriyle anlaşmaya vardık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere ilaç üreticileriyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

17 Aralık 2022 Cumartesi 19:04
Bakan Koca: İlaç üreticileriyle anlaşmaya vardık

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik. Kararımıza saygıları için, ilaç üreticilerimize teşekkür ederim. İlaçta sorun çözülüyor. Hastalarımızın içi rahat olsun. Temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere, ilaç üreticileriyle anlaşmaya vardık" dedi. (

'ÜÇ ADIMDA ÇÖZÜM'

Bakan Koca, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamanın devamında, ilaç teminindeki zorluğa karşı üreticiler için yeni kur düzenlemesi yapıldığını, az bulunan ilaçların ihracatının bir süreliğine durdurulduğunu ve ilaç hammadde alımının güvenilir şartlara kavuşması için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Koca, "Üç adımda çözüm: Muhtemelen aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz. Bazı ilaçların temininde zorluk, yurtdışı kaynaklı hammadde sorunundan kaynaklanıyor. İlaç şirketlerimiz, hammadde alımı için harekete geçmeye hazır. İlaç temininde yer yer yaşanan zorluklar bir anda aşılmayacak. Ürün dağıtımı, eczane raflarına konması az da olsa elbette zaman alacak. Doğal olarak, üretimin artması da" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaIlaçüretici
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