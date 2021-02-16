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Baklavada 'iç' hilesi, maliyeti en az yüzde 50 düşürüyor

Gıda ürünlerinde yapılan hile ve tağşiş, vatandaşın hem sağlığına hem cebine zarar veriyor. Hilenin en çok başvurulduğu ürünlerden baklavada ise ceviz yerine ay çekirdeği içi, Antep fıstığı yerine ise gıda boyasıyla renklendirilen yer fıstığı kullanılıyor. Üretici bu yöntemle en az yüzde 50 maliyetten kar ediyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Şubat 2021 Salı 09:52
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Baklavada 'iç' hilesi, maliyeti en az yüzde 50 düşürüyor

Kayıt dışı gıda işletmeleri hem maliyeti düşürmek hem de daha fazla para kazanmak için çeşitli hile ve tağşişe başvuruyor. Et, süt ürünlerinde kullanılan hilelerin ardından tatlı sektöründe de kullanılan bazı hile yöntemleri gündeme geldi. Özellikle kilolarca alınan baklavanın içeriğini değiştiren bu işletmeler, vatandaşın hem cebine hem sağlığına zarar veriyor.

CEVİZ YERİNE ÇEKİRDEK, ANTEP FISTIĞI YERİNE YER FISTIĞI

Kilosu 70 liraları gören ceviz içi yerine kilosu 15 liralarda olan ay çiçeği çekirdeğinin içini kullanan kayıt dışı işletmeler, ceviz tadı vermek için de çekirdek içini bir süre kavuruyor. Sadece ceviz içi kullanılan tatlılarda değil, Antep fıstığıyla yapılan tatlılarda da hileye başvuruluyor. Antep fıstığıyla yapılan baklava ve diğer tatlı ürünlerinde bu kez işin içine gıda boyası giriyor. Kilosu 150 lirayı geçen Antep fıstığı yerine bu işletmeler, kilosu 30 liralarda olan yer fıstığını küçük parçalar haline gelecek şekilde öğüttükten sonra yeşil gıda boyasıyla boyuyor. Fırınlanınca Antep fıstığı görünümü alan yer fıstığı tatlıların içinde Antep fıstığıymış gibi kullanılıyor.

Bu hile yöntemini tüketicinin tadından anlamasının mümkün olmadığını anlatan Antalya, Burdur ve Isparta'da 16 şubesi bulunan baklavacı Hakan Öner, günde 1.5 ton baklava ürettiklerini söyledi. Hileli ürünlerin her sektörde olduğu gibi tatlı sektöründe de olduğunu belirten Öner, “Maalesef hile yapan işletmeler bizim sektörümüzde de var. Gıda boyasıyla yer fıstığını öğütüp Antep fıstığı gibi kullanırlar. Tüketici yeşil rengi görünce fıstık sanıyor. Ceviz yerine ise ayçiçeği çekirdeği içi kullanılıyor. Fiyat konusunda tüketici dikkat etmeli. 15-20 liraya satılan baklavalardan almasınlar. Baklavanın maliyeti bile o fiyatların çok üstünde" dedi.

Glikozun da ürünün raf ömrünü uzatmak için kullanıldığını ifade eden Öner, “1 kilo cevizli baklava 30-60 lira arasında. Fıstıklı baklava ise 70-120 lira arasında satılıyor bizde. Ürüne hile karıştırsam, maliyetinden en az yüzde 50 kar ederim" dedi.

TÜKETİCİ KANDIRILIYOR

Gıda mühendisi Rukiye Biner ise kullanılan hileli yöntemlerin sağlıksız olduğunu söyledi. Baklavanın hileye daha uygun olduğunu ifade eden Biner, “Baklavanın içinde gıda boyasıyla renklendirilen yer fıstığı, ceviz yerine fıstık içi kullanılıyor. En az yüzde 50 maliyette kar ediyorlar. İnsan sağlığına da çok zararlı bu durum. Tüketiciyi de aldatıyorlar bu şekilde" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaklavaTatlıHile
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