Baraj suları altında kalacak mahallenin taşınacağı konutlar tamamlanıyor

Konya kent merkezine uzaklığı 130 kilometre olan Dedemli Mahallesi, Göksu Nehri üzerinde yapımı tamamlanan 8 kilometre uzaktaki Bozkır Barajı’nın su tutmaya başlamasının ardından mahallenin taşınacağı günler de yaklaşıyor. Dedemli Mahallesi’nde evi sular altında kalacak 428 hak sahibi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından merkez Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi’nde kurulan yeni yerleşkeye taşınacak. Konya Büyükşehir Belediyesi de Meram ilçesine kurulan yeni yerleşkesinde su ve kanalizasyon şebekesi çalışmalarını tamamlandı. Yol yapım çalışmalarının sürdüğü mahalleye, 225 bin metrekare parke, 50 bin metre bordür, yağmur suyu oluğu ve drenaj hat çalışması da gerçekleştiriliyor. Hadim ilçesi Dedemli Mahallesi’nden önümüzdeki aylarda yeni yerleşkeye taşınmaların gerçekleşmesi bekleniyor.

‘TOROSLARIN TEPESİNDE TAŞI SIKIP SUYUNU ÇIKARAN İNSANLARIZ’

Taşınma gerçekleştiğinde, devlet desteğiyle ülke ekonomisine ve Konya bütçesine katkı sağlayacak işler yapabileceklerini söyleyen Dedemli Mahallesi’nde yaş meyve ve sebze işiyle uğraşan Mustafa Güven (45) “Gittiğimizde devlet bizi mağduriyet kredisinden yararlandırırsa biz ülke ekonomisine ve Konya bütçesine Katkı yapmak istiyoruz. Bizler girişimci insanlarız. Torosların tepesinde taşı sıkıp suyunu çıkaran insanlarız. Devlet bize bir imkan sunarsa, biz sonuna kadar ülke ekonomisine katkı sunarız. Tabi bunun bir de üzücü tarafı var. Doğup büyüdüğümüz yerde hayatımız geçmişimiz sular altında kalıyor” dedi.

‘ÇOCUKLARIMIZ İÇİN İYİ OLACAK’

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Dedemli Mahalle sakinlerinden Ali Bayram, (48) “Çocuklarımız için daha iyi olacak. Çocuklarımızı buradan Konya’ya gönderdiğimiz zaman çocuk yurtta kalıyor, aile burada kalıyor. Çocuklarımızın eğitimi için güzel olacak. Gençler için de iş imkanı olarak iyi olacak. Ama biz tarım ve hayvancılık, arıcılık yapıyoruz. Biz de orada bunları sürdürmemiz gerekiyor. Buradaki insanlar bildiği işleri yapması lazım. Devletimizin bizlere de istihdam yaratmasını istiyoruz” diye konuştu.