Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1103
ALTIN
458.696
DOLAR
7.6726
STERLİN
9.7674
EURO
8.9408
“Altının düşüşü aşıya bağlı” 
Son Dakika
“Altının düşüşü aşıya bağlı” 
Türkiye ile Rusya arasındaki e-ihracat artacak 
Son Dakika
Türkiye ile Rusya arasındaki e-ihracat artacak 
Grip aşısı vücutta koruyuculuk sağlar mı?
Son Dakika
Grip aşısı vücutta koruyuculuk sağlar...
Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale...

Bitlis'te 300 ton fıstık hasadı bekleniyor

BİTLİS’in Hizan ve Mutki ilçeleri ile merkeze bağlı köylerinde, menengiç ve bıttım ağaçlarına aşılanan fıstıktan bu yıl 300 ton ürün bekleniyor. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Eylül 2020 Perşembe 10:40
0 Okunma
Bitlis'te 300 ton fıstık hasadı bekleniyor

Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, Hizan'a bağlı Döküktaş köyündeki hasada katılarak, bu yıl 300 ton ürün elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. Çelik, kent ekonomisine yaklaşık 12 milyon liralık girdi sağlayacak fıstıkçılığın geliştirilmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti. Bölgede vahşi olarak yetişen yaklaşık 10 milyon bıttım ve menengiç ağacından 60 bine yakınına fıstık aşısı yaptıklarını anlatan Çelik, bugüne kadar 500 bine yakın göz aşısı yaptıklarını söyledi. Tarım ve Orman İl Müdürü Çelik, "Mutki ve Hizan ilçelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Siirt çeşidi fıstık kalemleri getirerek bu yabani formdaki ağaçlarımızın aşılamalarını yaptık. Şu ana kadar 60 bine yakın ağaçta 500 bin adet göz aşısı yaptık. Dağınık halde bulunan ağaçlardaki fıstık hasadına da başladık. Bu yıl verim çok iyi. Hizan bölgemizde fıstık önemli bir gelir kaynağı olmaya başladı. Her ağaçta 6-10 kilo arasında verim alınmaktadır. İl genelinde toplamda fıstık rekoltemizin 300 ton civarında olmasını bekliyoruz. İlçemize ve dolayısıyla da ilimize katma değerinin 12 milyon TL civarında olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu. 

Bölgedeki fıstık ağaçlarından elde edilen fıstıkların işlenmesi için Bitlis’te herhangi bir tesis olmadığını da belirten Çelik, "Bitlis'te herhangi bir işleme tesisi olmadığı için fıstıklar bu konuda daha organize olan Siirt'e gönderiliyor. Bakanlığımızın uygulamakta olduğu Kırsal Kalkınma Yatırımları Projesi (KKYP) kapsamında Bitlis'e de fıstık kırma, eleme ve paketleme tesisi kurulması için çalışma yapıyoruz. Bu tesisle birlikte bölgedeki fıstıkçılığın daha iyi olacağını ve gelişeceğini düşünüyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BitlisFıstıkHasat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yediemin otoparkında 12 milyon liralık servet yatıyor
Yediemin otoparkında 12 milyon liralık servet yatıyor
Hatay’da müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Hatay’da müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
'Doktorların hepsinden özür diledim'
'Doktorların hepsinden özür diledim'
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans