Bitlis'te 300 ton fıstık hasadı bekleniyor

Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, Hizan'a bağlı Döküktaş köyündeki hasada katılarak, bu yıl 300 ton ürün elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. Çelik, kent ekonomisine yaklaşık 12 milyon liralık girdi sağlayacak fıstıkçılığın geliştirilmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti. Bölgede vahşi olarak yetişen yaklaşık 10 milyon bıttım ve menengiç ağacından 60 bine yakınına fıstık aşısı yaptıklarını anlatan Çelik, bugüne kadar 500 bine yakın göz aşısı yaptıklarını söyledi. Tarım ve Orman İl Müdürü Çelik, "Mutki ve Hizan ilçelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Siirt çeşidi fıstık kalemleri getirerek bu yabani formdaki ağaçlarımızın aşılamalarını yaptık. Şu ana kadar 60 bine yakın ağaçta 500 bin adet göz aşısı yaptık. Dağınık halde bulunan ağaçlardaki fıstık hasadına da başladık. Bu yıl verim çok iyi. Hizan bölgemizde fıstık önemli bir gelir kaynağı olmaya başladı. Her ağaçta 6-10 kilo arasında verim alınmaktadır. İl genelinde toplamda fıstık rekoltemizin 300 ton civarında olmasını bekliyoruz. İlçemize ve dolayısıyla da ilimize katma değerinin 12 milyon TL civarında olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Bölgedeki fıstık ağaçlarından elde edilen fıstıkların işlenmesi için Bitlis’te herhangi bir tesis olmadığını da belirten Çelik, "Bitlis'te herhangi bir işleme tesisi olmadığı için fıstıklar bu konuda daha organize olan Siirt'e gönderiliyor. Bakanlığımızın uygulamakta olduğu Kırsal Kalkınma Yatırımları Projesi (KKYP) kapsamında Bitlis'e de fıstık kırma, eleme ve paketleme tesisi kurulması için çalışma yapıyoruz. Bu tesisle birlikte bölgedeki fıstıkçılığın daha iyi olacağını ve gelişeceğini düşünüyoruz" dedi.