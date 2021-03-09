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Bursa'da, cadde ve meydanlardaki kalabalık tedirginlik yarattı

SAĞLIK Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre, ‘orta risk’ grubundan ‘yüksek risk’ grubuna çıkan Bursa’da, cadde ve meydanlarla çarşılardaki kalabalık, tedirginlik yarattı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Mart 2021 Salı 10:30
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Bursa'da, cadde ve meydanlardaki kalabalık tedirginlik yarattı

Sağlık Bakanlığı'nın 2 Mart’ta açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasında 100 binde 49’luk vaka sayısıyla 'orta risk’ grubunda yer alan Bursa, cumartesi günü açıklanan haritada, 58’lik vaka sayısıyla ‘yüksek risk’ grubunda yer aldı. Vaka sayılarındaki artışın ardından kentte, birtakım kısıtlamaların geri gelmesi bekleniyor. Marmara’daki tek ‘orta riskli’ il olma özelliğini kaybeden Bursa’nın cadde ve meydanlarındaki kalabalık, tedirginlik yarattı. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

‘HATAYI KENDİMİZDE ARAMALIYIZ’

Kentteki kalabalığı ve unutulan tedbirleri değerlendiren Ertuğrul Kocabaş, “En büyük faktör havanın sıcak olması ve kısıtlamaların gevşetilmesi. Kalabalığı görüyorsunuz kimsenin mesafeye uyduğu yok. Olan yine vatandaşa olacak. Bunu yapan biziz, ederini çeken yine biz olacağız. Hataları kendimizde aramalıyız” dedi.

Çarşı ve pazarlardaki kalabalığa dikkat çeken Mehmet Vehbi Kamacı ise “Çarşı gördüğünüz gibi, korona halay çekiyor burada. Biz de çıkıyoruz ama sadece ihtiyacımız olan şeyler için çıkıyoruz. Böyle giderse vakalar artmaya devam eder” ifadelerini kullandı.

Yasakların gevşemesini insanların fırsata çevirdiğini dile getiren Mustafa Ketme, “Kaldırılan yasakları fırsat bilip, burada geziyorlar. Ama bu ülkeyi zora sokuyor. Dışarıdakiler, bu hastalığa yakalananlar ne durumda bilmiyorlar. O yüzden kafalarına göre gelip geziyorlar ama bu durum insanlar için kötü bir yere gidiyor” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıKoronavirüsPandemiCovid19Bursa
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