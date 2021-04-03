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ByLock kullancısı ihraç öğretmen Adana’da yakalandı

ADANA’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ihraç öğretmen S.E.Y., polis ekiplerince yakalandı. ByLock kullanıcısı olduğu ve örgütün eğitim yapılanması içerisinde olduğu belirlenen S.E.Y., tutuklandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Nisan 2021 Cumartesi 10:00
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ByLock kullancısı ihraç öğretmen Adana’da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan S.E.Y.’nin, kentte olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, adresini belirledikleri S.E.Y.’yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Emniyete götürülen S.E.Y.’nin, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu, Kayseri’de öğretmenlik yaptığı dönemde KHK ile ihraç edildiği öğrenildi. S.E.Y.’nin, Malatya’da özel bir eğitim kurumunda çalıştığı sırada örgütün öğrenci yapılanmasında olduğu, hakkında doktor ve öğretmen konumundaki kişilerin ifade verdiği ve adli mercilerce tutuklanıp, daha sonra da tahliye edildiği saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaFetöBylockOperasyonTerörTerörist
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