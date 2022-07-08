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Çavuşoğlu: Çok taraflılık, tek taraflı atılan adımlarla zayıflatılıyor

Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından basına açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Çok taraflılık, maalesef bir çok ülkenin ya da bazı örgütlerin tek taraflı attığı adımlarla zayıflatılmıştır. En son Ukrayna Savaşı da örneklerden bir tanesidir” ifadelerini kullandı.

08 Temmuz 2022 Cuma 11:38
Çavuşoğlu: Çok taraflılık, tek taraflı atılan adımlarla zayıflatılıyor

G20 toplantısının iki oturumunda görüşülen konuları değerlendiren Çavuşoğlu “Birinci oturum çok taraflılığın güçlendirilmesiydi. Çok taraflılık, maalesef bir çok ülkenin ya da bazı örgütlerin tek taraflı attığı adımlarla zayıflatılmıştır. En son Ukrayna Savaşı da örneklerden bir tanesidir. Ama genel anlamda uluslararası sistemin yetersizliği nedeniyle de çok taraflılık maalesef giderek zayıflıyor. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız ‘dünya beşten büyüktür, ayrıca daha adil bir dünya mümkündür’ mottolarıyla buna işaret ediyor ve bu konudaki tavsiyelerimizi tüm dünyayla paylaşıyor” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ OTURUMDA GIDA VE ENERJİ GÜVENLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Birinci oturumda Ukrayna Savaşı ile ilgili Türkiye’nin neler yaptığı ve çabaları hakkında bilgi verdiklerini ifade eden Çavuşoğlu “İkinci oturum yine bu savaş, pandemi ve diğer yaşanan sorunların, krizlerin etkisiyle gıda ve enerji güvenliğiydi. Ve gıda ve enerji güvenliği konusunda da Türkiye olarak tespitlerimizi ve önerilerimizi paylaştık. Ayrıca biraz önce de anlatmaya çalıştığım Ukrayna’dan ve Rusya’dan dünyanın şu anda ihtiyacı olan tahılın ve gübrenin ihracatı konusunda sarf ettiğimiz çabalardan ve BM planından da bahsettim” dedi.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA NATO ÜYELİĞİ SÜRECİ

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik sürecine değinen Çavuşoğlu, yaptığı ikili görüşmelerde bu konuda bilgi verdiğini ifade etti. Çavuşoğlu “Herkes Madrid’de özellikle Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda imzaladığımız mutabakat zaptından da bahsetti. Mevkidaşlarımıza ve arkadaşlarımıza ‘tamam bu imzalandı ama şimdi İsveç ve Finlandiya somut adımlar atmalıdır’ dedik. Beklentilerimizi bir kere daha vurgulamış olduk” açıklamasını yaptı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluG20 Dışişleri Bakanları ToplantısıEndonezyaBali
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