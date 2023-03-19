Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.136,44
ALTIN
1.216,37
DOLAR
19,03
STERLİN
23,19
EURO
20,28
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim...
Alanya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi alacak
Alanya Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreci başladı

Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerin ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru süreci başladı.

19 Mart 2023 Pazar 12:24
Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreci başladı

Ankara

YSK'nin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine yönelik takvimine göre, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ye yapacakları adaylık başvurusu yarın saat 17.00'de sona erecek.

Kurul tarafından, seçmenlerce aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularının incelenmesi tamamlanarak, aynı gün saat 23.00 itibarıyla eksiklikler ve adaylıkları reddedilenler adaylara bildirilecek.

Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu YSK tarafından reddedilen adayın, yeniden inceleme talebinde bulunması için belirlenen süre 21 Mart saat 15.00'te sona erecek.

Yeniden inceleme talebine ilişkin başvurular Kurul tarafından saat 17.00'de karara bağlanacak. Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler ise saat 20.00'de YSK tarafından ilan edilecek.

Seçmenler tarafından aday gösterilecekler için gerekli 100 bin imza ise 22 Mart-27 Mart'ta toplanacak.

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıSeçimYSKAday
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Seninleyiz Türkiye" kampanyası
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Seninleyiz Türkiye" kampanyası
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasını sağladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasını sağladık
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünde Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünde Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans