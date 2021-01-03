Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1477
ALTIN
454.059
DOLAR
7.4188
STERLİN
10.1701
EURO
9.0727
Araştırma Görevlisi Alınacak 
Araştırma Görevlisi Alınacak 
Biruni Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacak 
Biruni Üniversitesi 15 Öğretim...
Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacak
Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacak
Öğretim Görevlisi Alınacak 
Öğretim Görevlisi Alınacak 

Devrilen traktördeki karı-kocayı ölüm ayırdı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün devrildiği kazada sürücü İlyas Karaçay (58) yaralandı, eşi Sevim Karaçay (57) yaşamını yitirdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Ocak 2021 Pazar 08:26
0 Okunma
Devrilen traktördeki karı-kocayı ölüm ayırdı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Karaçay Mahallesi Acıarmut Mevkisinde meydana geldi. İlyas Karaçay yönetimdeki 20 GM 749 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü İlyas ile yanındaki eşi Sevim Karaçay yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı karı- koca, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Honaz devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sevim Karaçay, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlyas Karaçay'ın ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DenizliHonazTraktörKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erbaş: Biz Müminler, dünyadaki muhasebemizi ahiretteki hesaba göre yapmalıyız
Erbaş: Biz Müminler, dünyadaki muhasebemizi ahiretteki hesaba göre yapmalıyız
Ukraynalı kadın elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu
Ukraynalı kadın elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu
Antalya Valisi Yazıcı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı
Antalya Valisi Yazıcı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans