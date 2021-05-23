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Diyanet: Akçakoca İlçe Müftüsü hakkında soruşturma başlatıldı

DİYANET İşleri Başkanlığı, bazı medya organlarında yer alan haberler nedeniyle Düzce Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Mayıs 2021 Pazar 10:56
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Diyanet: Akçakoca İlçe Müftüsü hakkında soruşturma başlatıldı

Akçakoca İlçe MüftüŞaban Soytekinoğlu, bayram ziyareti için gittiği memleketi Sakarya’nın Karasu ilçesinde Cuma namazı kıldırdı. Müftü Şaban Soytekinoğlu, Cuma vaazında Filistin olayları ve Yahudilere değindi. Soytekinoğlu, Selanik göçmenleriyle ilgili olarak, "Yüzde 90’ı Selanik göçmeni ve sabetayist. Ne demek sabetayist? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler. Aslında Müslüman değil" ifadelerini kullandı. Soytekinoğlu, konuşmasının devamını Gezi olaylarına bağlayarak, "İstanbul’da Gezi olaylarında otellerinde barındıran kimdi? Gene Yahudilerdi. Şu an bir şirketin birtakımın da başkanı" ifadelerini kullandı. Cami cemaati tarafından kayıt altına alınan Müftü Soytenikoğlu, vaazının sosyal medyada yayınlanmasının ardından özellikle Balkan dernekleri ve takım taraftarları sosyal medyada tepki topladı. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaşanan gelişmeler üzerine Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlattı. Diyanet'ten yapılan açıklamada, "Bazı medya organlarında yer alan haberler nedeniyle Düzce Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri BaşkanlığıDiyanetAkçakocaMüftüSoruşturmaŞaban Soytekinoğlu
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