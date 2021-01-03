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'Dur' ihtarına uymayan sürücü 6 kilometre kaçabildi

KAYSERİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari aracın sürücüsü, 6 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Kısıtlamayı ihlal ettiği için hakkında tutanak tutulan sürücüye, 1570 TL de para cezası uygulandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Ocak 2021 Pazar 08:28
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'Dur' ihtarına uymayan sürücü 6 kilometre kaçabildi

Kocasinan ilçesi Eski Sanayi Mahallesi'nde, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan 38 ADK 124 plakalı hafif ticari aracı sürücüsü Y.Ş. kaçmaya başladı. Yaklaşık 6 kilometre kaçabilen Y.Ş., Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi, Uçhisar Sokak'ta yakalandı. Yakalanan sürücüye 4 kırmızı ışık ihlali ve 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle toplam 1570 TL para cezası kesildi. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle de tutanak tutuldu. Hafif ticari araç, çekiciye yüklenerek otoparka çekildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriSokakYasakPolisSürücüşüpheli
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