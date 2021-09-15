Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1434.43
ALTIN
489.44
DOLAR
8.4446
STERLİN
11.6788
EURO
9.9786
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor 
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji transfer ilanı
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji...
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak 
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak 
Rüzgar enerji santrali ihaleyle satılacak
Rüzgar enerji santrali ihaleyle...

EGM'den motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi: 7 bin 630 trafik kuralı ihlali tespit edildi

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik 10- 11- 12 Eylül'de yurt genelinde yapılan eş zamanlı denetimlerde, 7 bin 630 trafik kuralı ihlali tespit edilerek işlem yapıldığını açıkladı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
15 Eylül 2021 Çarşamba 09:59
0 Okunma
EGM'den motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi: 7 bin 630 trafik kuralı ihlali tespit edildi

ANKARA, (DHA)
EGM'den yapılan açıklamaya göre; trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlemesi amacıyla 10- 11- 12 Eylül'de motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik yurt genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. 27 bin 666 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü kontrol edilirken 841 sürücünün belgesiz olarak araç kullandığı tespit edildi. 346 motosikletin geçerli zorunlu mali sigortasının olmadığı, 3 bin 402 sürücü ve yolcunun koruma başlığı kullanmadığı, 172 motosiklet ve motorlu bisikletin tescil belgesi ve plakasının uygun durumda olmadığı tespit edildi.

617 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten menedilirken 71 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Denetimlerde, 7 bin 630 trafik kuralı ihlali tespit edilerek işlem uygulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EGMMotosikletMotorlu BisikletDenetimTrafik KuralıYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayvalık açıklarında 54 kaçak göçmen kurtarıldı
Ayvalık açıklarında 54 kaçak göçmen kurtarıldı
“Afganistan dış siyasetini Uygur Türkleri belirleyecek”
“Afganistan dış siyasetini Uygur Türkleri belirleyecek”
İletişim Başkanlığından '12 Eylül Darbesi' belgeseli
İletişim Başkanlığından '12 Eylül Darbesi' belgeseli
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans