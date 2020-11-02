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Elif de 65 saat sonra kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Kasım 2020 Pazartesi 08:57
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Elif de 65 saat sonra kurtarıldı

Elif Perinçek'in annesi ve ikiz ablaları da depremden 23 saat sonra enkazdan yaralı kurtarılmıştı.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı’da çöken Doğanlar Apartmanı’nda enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek yaralı olarak kurtarıldı.

​Elif Perinçek'in annesi Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikiz ablaları Elzem ve Elif Perinçek de yaklaşık 23 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı. Ağabeyi 7 yaşındaki Umut ise enkazda yaşamını yitirmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirDepremKurtarmaElif Perinçek
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