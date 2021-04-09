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FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması'na operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında, 19'u görevde 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Nisan 2021 Cuma 10:07
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FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması'na operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik çalışmalarda şüphelilerin, Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanarak, 'sivil imam'lar ile iletişim sağladıkları belirlendi. Örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 1'i albay, 1'i yarbay, 1'i binbaşı, 2'si yüzbaşı, 8'i üsteğmen, 6'sı astsubay 19 muvazzaf, 32'si görevden uzaklaştırılan, 2'si emekli 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 33 ilde operasyon başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FetöJandarmaOperasyonTerör
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