Ä°Ã§iÅŸleri: Ã–zel harekat polislerine ateÅŸ aÃ§an 3 PKK/KCK'lÄ± terÃ¶rist yakalandÄ±

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; gece saatlerinde devriye gÃ¶revi yÃ¼rÃ¼ten Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Polis Ã–zel Harekat Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne ait zÄ±rhlÄ± araca uzun namlulu silahlarla ateÅŸ eden 3 kiÅŸinin yakalanmasÄ± iÃ§in operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. SaldÄ±rganlarÄ±nÂ YÃ¼ksekova Yeni Mahalle'de bulunan bir mÃ¼ÅŸtemilata girdiklerinin belirlenmesi Ã¼zerine Ã§evre gÃ¼venliÄŸi alÄ±narak takviye unsurlar gÃ¶nderildi.Â â€˜Teslim olâ€™ Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lan terÃ¶ristler kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±nca operasyon dÃ¼zenlendi.Â 'Sorej'Â kod adlÄ± HÃ¼seyin Åž. ileÂ Vesim A. ve Reber S. isimli 3 PKK/KCK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu,Â Ã¼zerlerinde bulunan uzun namlulu tÃ¼fek ve tabanca ile yakalandÄ±. Ä°kametlerinde yapÄ±lan aramada ise 1Â tabanca ve bomba atar mÃ¼himmatÄ± ele geÃ§irildi.

TerÃ¶ristlerin Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ndeki iÅŸlemleri devam ediyor.