Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1166
ALTIN
487.703
DOLAR
7.8443
STERLİN
10.2676
EURO
9.2684
Saldırı gece boyu devam etti
Son Dakika
Saldırı gece boyu devam etti
Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı 
Son Dakika
Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı 
Trabzon'da örtü yangını
Son Dakika
Trabzon'da örtü yangını
Av tüfeğiyle kendini vuran genç öldü
Son Dakika
Av tüfeğiyle kendini vuran genç...

İki kadın berber, ustalık için gün sayıyor

ANTALYA'da usturayla sakal tıraşı yapıp, saç kesen berber kalfaları Dilek Sipahi ve Zeynep Adak, ustalık için gün sayıyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Ekim 2020 Pazar 09:44
0 Okunma
İki kadın berber, ustalık için gün sayıyor

Antalya'da berberlikte kendilerini kanıtlayan iki berber kalfası Dilek Sipahi ve Zeynep Adak, ellerinde ustura sakal tıraşı yapıp, makas ve tarakla da saçlara şekil veriyor. Berber olmak için 4 yıl önce çırak olarak iş hayatına girdiklerini ve ustalarından işi öğrendiklerini söyleyen kadın berberler, dakikalar içinde sakal tıraşı yapıyor. Usturayı profesyonelce kullanan ikili, kalfalıktan ustalığa geçerek belgelerini almayı ve gelecekte kendi berber salonlarını açmayı hedeflediklerini söyledi.

Ustaları İçim Yazar ve Ahmet Aydın'ın tecrübeleriyle kendi öz becerilerini birleştirdiklerini anlatan Zeynep Adak, berberliğin çocukluk hayali olduğunu kaydetti. Babasıyla birlikte berbere gittiğini, o günlerde babasını tıraş olurken defalarca izlediğini anlatan Adak, "O günlerde berberliğe ilgim oldu. Hayalimi gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ustam ne derse yaptım ve işimi öğrenmeye çalıştım. Şimdilerde erkek meslektaşlarımdan daha iyi ustura tutup sakal tıraşı yapabiliyorum" diye konuştu.

Dilek Sipahi ise bu yola güzellik uzmanı olarak çıktığını, hemcinsleriyle anlaşamadığı için berberliğe yöneldiğini anlattı. Elinde güzellik uzmanlığına yönelik birçok sertifika olduğunu aktaran Sipahi, "Ben hemcinslerimle anlaşamıyorum. Aradığım mesleğin erkek berberliği olduğunu yerleri süpürmeye başladığımda anladım. Çünkü çıraklığım zamanında yerleri süpürüp, müşterilere çay servisi yapıyordum. Şimdi kalfayım, kendime ait ustura setim, makasım ve tarağım var. Kendi müşteri profilimi oluşturdum" dedi.

İki kadın berberin ustaları İçim Yazar ile Ahmet Aydın da mesleki birikimlerini her ayrıntısıyla kalfalarıyla paylaştıklarını söyledi. İçim Yazar, "İş başvurusu için geldiklerinde çok şaşırmıştım. Yapıp yapamayacaklarını bilmiyordum. Fakat istekli olmaları ve çıraklık döneminde yılmadan mesleği öğrenmeye çalışmaları bugünlerin habercisiydi. Şimdi çok iyi iki kalfa oldular. Gelecekte ustalık belgelerini alarak berber salonu açmaları için önlerinde hiçbir engel yok" diye konuştu.

Zeynep Adak'ın daimi müşterisi Uğur Seçkin de kadın berberlere güvendiğini, sürekli tıraş olduğunu söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadınBerberErkek BerberiAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokakta nöbet tuttular
Sokakta nöbet tuttular
Yürek burkan manzara ortaya çıktı
Yürek burkan manzara ortaya çıktı
Bakan Pakdemirli: Yangın kontrol altına alındı
Bakan Pakdemirli: Yangın kontrol altına alındı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans