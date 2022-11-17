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'Ä°lk Evim, Ä°lk Ä°ÅŸ Yerim' projesinde 12 ilde kuralar tamamlandÄ±

Ã‡EVRE, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ±, 'Ä°lk Evim, Ä°lk Ä°ÅŸ Yerim' projesi kapsamÄ±nda 12 ilde geÃ§ekleÅŸtirilen kura Ã§ekimindeÂ 21 bin 893 konutun hak sahiplerinin belli olduÄŸunu duyurdu.

17 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 11:14
'Ä°lk Evim, Ä°lk Ä°ÅŸ Yerim' projesinde 12 ilde kuralar tamamlandÄ±

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; Toplu Konut Ä°daresi'nce (TOKÄ°)Â hayata geÃ§irilen 'Ä°lk Evim, Ä°lk Ä°ÅŸ Yerim'Â projesinin ilk kuralarÄ± tamamlandÄ±. 7-16 KasÄ±m'daÂ ÅžÄ±rnak, Ardahan, Kars, Siirt, IÄŸdÄ±r, Batman, AÄŸrÄ±, Mardin, Van, ÅžanlÄ±urfa, Hakkari ve Bitlis'te noter huzurunda gerÃ§ekleÅŸtirilen kura Ã§ekiminde 21 bin 893 konutun hak sahibi belli oldu. 17-28 KasÄ±m'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek 2'nci etap kuralarda ise Kilis, MuÅŸ, BingÃ¶l, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, ElazÄ±ÄŸ, AdÄ±yaman, Malatya, DiyarbakÄ±r'da toplam 29 bin 363 konut, sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlÄ± yayÄ±nla yapÄ±lacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ã§evreÅžehircilik Ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ±Ä°lk EvimÄ°lk Ä°ÅŸ YerimSosyal KonutProjeTOKÄ°Kura
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