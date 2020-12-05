Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1331
ALTIN
461.382
DOLAR
7.8023
STERLİN
10.4871
EURO
9.4809
'Yıldırım-16 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı
Son Dakika
'Yıldırım-16 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı
Prefabrik evlere talep arttı
Son Dakika
Prefabrik evlere talep arttı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim
Son Dakika
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim
İstanbul Adalet Sarayı'nda HES kodu kuyruğu
İstanbul Adalet Sarayı'nda HES kodu...

Kanserle mücadele eden genç müzisyen, koronavirüse yenildi

İzmir'in Bornova ilçesinde Balkan müzikleriyle tanınan müzisyen Berkay Büyük (29), kanser tedavisi gördüğü hastanede yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan baba Basri Büyük, "Her şey dört ay içinde oldu. Oğlumuzu kaybettik. Hepimiz şoktayız" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Aralık 2020 Cumartesi 10:53
1 Okunma
Kanserle mücadele eden genç müzisyen, koronavirüse yenildi

İzmirli müzisyen Berkay Büyük'e , 4 ay önce şiddetli karın ağrısı şikayetiyle gittiği İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde lenf kanseri teşhisi konuldu. Tedavi için özel bir hastaneye sevk edilen Büyük, burada koronavirüse yakalandı. Kanser tedavisinin yanı sıra koronavirüs tedavisi de görmeye başlayan Büyük, 29 Kasım günü yaşamını yitirdi. Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verilen Büyük'ün ölümü ailesi ile sevenlerini yasa boğdu.

iki evladından birini kaybetmenin acısını yaşayan Basri Büyük, "Her şey dört ay içinde oldu. Oğlumuzu kaybettik. Hepimiz şoktayız" dedi. Balkan göçmeni olan Basri Büyük, oğlunun müziğe 10 yaşında başladığını anlatarak, "Her geçen gün kendini biraz daha geliştirerek başarılı işlere imza attı. Oğlumuza göbek adı 'Cahit' olmak üzere Berkay adını vermiştik. Müzik aşkı belki de Cahit Berkay adından geldi. 10 yaşında yeteneğini fark edince, amatör bir org aldık, çalmaya başladı. Her geçen gün kendini biraz daha geliştirdi. Düğünlere gitmeye başladı. Balkan müziğini ilerletti. Yugoslavya'ya giderek orada da müzik bilgisini genişletti. Kendisini yenileyebilen bir çocuktu. Durmak bilmiyordu, yorulmadan çalışırdı. Fotoğrafçılık ve organizasyon konusunda çalışmaya başladı. 22 yaşında askere gidip geldi. Dükkanını açtı. Yerel bir kanalda Balkan müzikleri üzerine program yaptı. İzmir onu tanıdı. Çevresi genişledi. Biz ailesi olarak ona ve kardeşine her zaman destek verdik. O da kendi becerisiyle güzel başarılara imza attı. Müzik onun ayrılmaz bir parçasıydı. 'Baro' lakabıyla tanınırdı" dedi.

'29 YAŞINA KADAR HİÇBİR HASTALIĞI YOKTU, BİRDEN ÖĞRENDİK'

Oğlunun 29 yaşına kadar hiçbir rahatsızlığı olmadığını dile getiren Basri Büyük, "Berkay'ı 4 aylık bir süreçte kaybettik. Pandemi süreci bu hastalığın ilerlemesine neden oldu. PET/CT çekimlerinde ilerlemiş olduğunu öğrendik. Lenf akciğerine gelmiş. Kanserle mücadelesi devam ediyordu. Özel bir hastanede tedavisi sürüyordu. Ne yazık ki hastalık çok ilerlemiş. Tedavilerimizin sonucunu alamadık. Oğlumuzu kaybettik. İnşallah mekanı cennet olur" dedi.

Diğer oğlu Berkcan'ın (21) engelli olduğunu söyleyen Basri Büyük, "Berkcan büyük yıkım yaşadı. Berkcan küçük yaştayken beyinciğinde tümör saptandı ve 5 yaşına geldiğinde bu tümör alındı. Hastalığı nedeniyle kısmi felç geçirdi, kemoterapi gördü. Küçük oğlumun yüzde 72 engelli raporu var. Özel eğitim aldı. En büyük destekçisi ağabeyiydi. Ağabeyinin yanında düğün salonlarında çalışıyordu. Abisi de onun bir akıl hocası, bir babası, bir arkadaşıydı. Ağabeyinin vefatından önce 'O'na bir şey olmasına dayanamıyorum' demişti. Çocuğum da yıkıldı" dedi.

Berkay'ın amcası Eray Büyük de "Berkay, bizim canımız, ciğerimizdi. Elimizde büyüdü. Hayat dolu, sevecen, çok iyi niyetli ve çalışkandı. Sadece İzmir değil, Ege Bölgesi'nde ve Türkiye'nin çeşitli illerinden tanınıyordu. Haberi alan herkes yanımızda oldu. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz. Hayata erken veda etti. Daha yapacak çok işi ve hedefleri vardı. Kendisinin daha önce bir rahatsızlığı yoktu. Dört aylık bir süreç" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirBornovaMüzisyenKoronavirüsPandemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prefabrik evlere talep arttı
Prefabrik evlere talep arttı
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 66 gözaltı
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 66 gözaltı
İzmir'de hava kirliliği 'Hassas' derecede 
İzmir'de hava kirliliği 'Hassas' derecede 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans