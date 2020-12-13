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Kısıtlamayı ihlal etti, sigara paketinden uyuşturucu çıkınca gözaltına alındı

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden E.R. (35) ve T.K.’ye (28) toplam 6 bin 300 TL ceza uygulandı. Denetimde sigara paketinden uyuşturucu madde çıkan E.R. ise gözaltına alındı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
13 Aralık 2020 Pazar 16:42
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Kısıtlamayı ihlal etti, sigara paketinden uyuşturucu çıkınca gözaltına alındı

BURSA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı üzerinde kurulan kontrol noktasında, 34 CVR 211 plakalı otomobili durduran ekipler, araçtakilerden izin belgelerini istedi. Ancak araç sürücüsü T.K. ile yanındaki E.R. belgelerinin olmadığını belirtti. 2 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL'den toplamda 6 bin 300 TL ceza uygulandı. E.R.’nin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, üstünü aradı. Sigara paketinde uyuşturucu madde bulunan E.R., gözaltına alındı. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
BursaSokağa çıkma KısıtlamaUyuşturuCezaSigara
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