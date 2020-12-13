Kısıtlamayı ihlal etti, sigara paketinden uyuşturucu çıkınca gözaltına alındı

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden E.R. (35) ve T.K.’ye (28) toplam 6 bin 300 TL ceza uygulandı. Denetimde sigara paketinden uyuşturucu madde çıkan E.R. ise gözaltına alındı.