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Konya'da 2 tur otobüsü devrildi, 1 Rus turist öldü, 29 kişi de yaralandı

Konya - Aksaray yolunun 2 farklı noktasında, buzlanma ve tipi nedeniyle 2 tur otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 1 Rus turist öldü, 29 kişi de yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Nisan 2021 Cumartesi 10:36
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Konya'da 2 tur otobüsü devrildi, 1 Rus turist öldü, 29 kişi de yaralandı

İlk kaza, saat 07.00 sıralarında, Konya- Aksaray kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. İzmir'den Kapadokya'ya yerli turistleri taşıyan Özkan Acar yönetimindeki 35 Z 5305 plakalı otobüs, buzlanma ve tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 36 yolcudan 13'ü, yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

İkinci kaza ise saat 09.30 sıralarında, Konya- Aksaray kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan Kapadokya'ya Rus turistleri taşıyan Cavit Yücesan'ın kullandığı 07 S 2580 plakalı otobüs, yine buzlanma ve tipi nedeniyle devrildi. Çoğu Rusya uyruklu 32 turistin taşındığı tur otobüsünün devrildiği kazada Rus Elena Avtaıkına (43) yaşamını yitirirken, 16 turist de yaralandı.

YARALI TURİSTLER, BİRBİRİNİ TESKİN ETTİ 

Kaza sonrası yaralılar, yoldan geçen sürücülerin çekiçle camı kırması sonucu otobüsten çıkabildi. Kazanın şokunu atlatamayan yaralı turistlerin, birbirlerine sarılarak, teskin ettiği görüldü. Yaralı bir turistin de cep telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın yapması dikkat çekti. 16 turistin hastanede tedaviye alındığı öğrenildi. Rus turist Elena Avtaıkına'nın cansız bedeni ise otopsi için hastane morguna götürüldü. 

Öte yandan buzlanma ve tipi nedeniyle aynı yolda meydana gelen diğer tur otobüsü kazasında, 36 yerli turistten 13'ü yaralanmıştı. 

DHA

Son Güncelleme: 10.04.2021 15:37
Anahtar Kelimeler:
KonyaAksarayTurOtobüsTuristTrafik Kazası
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