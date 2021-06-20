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Koronavirüs tedavisi gören babaya hastane bahçesinde kutlama 

VAN’ın Erciş ilçesi Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 4 çocuk babası İbrahim İçyerin (65) için oğlu , hastane bahçesinde pastalı Babalar Günü'nü kutlaması yaptı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Haziran 2021 Pazar 10:48
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Koronavirüs tedavisi gören babaya hastane bahçesinde kutlama 

İbrahim İçyerin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 16 Haziran'da Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kamuran İçyerin (30), hastanenin Covid-(19) bölümü 4’üncü katında tedavi gören babasının Babalar Günü'nü unutmadı. Oğlu Kamuran İçyerin, Babalar Günü için özenle yaptırdığı pastayı hastane bahçesine kurduğu sehpanın üzerine yerleştirdi. Hastane odasının penceresinden kendisine el sallayarak selamlayan babasına getirdiği pastanın mumlarını ve meşaleleri yakarak, babalar gününü uzaktan kutladı.

İnşaat işleri ile uğraşan 2 çocuk babası Kamuran İçyerin, "Babam koronavirüs hastası ve 3 gündür hastanede yatıyor. Bugün ise Babalar Günü. Babamın bu özel günü için pasta yaptırıp yattığı hastanenin bahçesine getirdim. Yanına meşale ve mumları bırakıp yaktım. Babam hastane odasının penceresine çıkarak beni selamladı. Ben de mumları ve meşaleyi yakarak gününü kutladım. Hastanede bugün 3’üncü günü ve babam şu an çok iyi. Hastane çalışanları babama çok iyi baktı. Hepsine teşekkür ediyorum. Keşke babam hasta olmasa ve babama sarılabilsem. İnşallah bu kötü günler geride kalır ve bu salgın biter. Başta babam olmak üzere bütün babaların gününü kutluyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanErcişBabaBabalar GünüKoronavirüs
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