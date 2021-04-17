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Lara sahilinde zehirli balon balığı sürüsü görüntülendi

ANTALYA'nın Lara bölgesinde avlanan balıkçılar, Örnekköy Plajı'na 100 metre mesafede, istilacı ve siyanürden 1200 kat daha zehirli bir tür olan onlarca balon balığı görüntüledi. Bir balıkçının "Yazın burada nasıl denize gireceğiz bakalım?" sözleri de cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Nisan 2021 Cumartesi 15:00
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Lara sahilinde zehirli balon balığı sürüsü görüntülendi

Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelen istilacı ve zehirli türler arasında olan, bakanlığın, 'Kuyruğunu getir 5 lira al' projesini hayata geçirdiği balon balıkları, her geçen gün çoğalıyor. Antalya'nın Lara Bölgesi'nde avlanan balıkçılar, bu sabah her biri 5 kiloyu bulan balon balığı sürüsü görüntüledi. Sığ sulara kadar girebilen balıkları kayda alan balıkçının yaşadığı korku ve endişe, sözlerine yansıdı. Amatör balıkçı, "Antalya sahilleri, plajlarında şu an için balon balığı kaynıyor. Her biri 4 veya 5 kilo. Burası Lara Örnekköy plajları. Şu an kıyıya 100 metre yokuz, 50 metre falan. Yazın burada nasıl denize gireceğiz bakalım" dedi. Bu sırada balıkçıların oltayla yakaladıkları balon balığını tekneye çektikleri görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaLaraDenizBalıkBalon Balığı
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