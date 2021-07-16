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​​​​​​​Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale 

Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün sabah saatlerinde çıkan orman yangınına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Temmuz 2021 Cuma 10:24
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​​​​​​​Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale 

İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi Şırşır mevkiindeki kızılçam ormanında, dün sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, dün akşam saatlerine kadar havadan ve karadan alevlere müdahale etti. Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verilirken, ekiplerin mücadelesi gece boyu karadan devam etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi. Söndürme helikopterleri ve uçaklar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdahaleye yeniden başladı. Bölgede, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle yangına müdahale ediliyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ, HELİKOPTERLE İNCELEME YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını havadan inceledi. Yangına, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle yangına müdahale ediliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinAydıncıkOrmanYangınItfaiye
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