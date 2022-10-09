Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.599,64
ALTIN
1.005,01
DOLAR
18,58
STERLİN
20,54
EURO
18,03
Çankaya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Çankaya Üniversitesi Öğretim elemanı...
2023 yılı Karaman ili tercüman listesine başvuru duyurusu
2023 yılı Karaman ili...
Türk-Alman Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel alım ilanı
Türk-Alman Üniversitesi 15 Sözleşmeli...
TOKİ'den İstanbul'da gayrimenkul satışı
TOKİ'den İstanbul'da gayrimenkul satışı

MİT, PKK'nın sağlık komitesi sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK'nın sözde sağlık komitesi sorumlusu 'Kendal Pirsus' kod adlı Ökkeş Deveri'yi etkisiz hale getirdi.

09 Ekim 2022 Pazar 10:51
MİT, PKK'nın sağlık komitesi sorumlusunu etkisiz hale getirdi

PKK'ya 2010 yılında katılan Ökkeş Deveri, üniversitede sağlık eğitimi aldığı yıllarda örgütün şehir yapılanmasında görevler yaptı. Ardından eğitimini yarıda bırakarak örgütün kırsal kadrolarına katılan Deveri, Kandil'e geçerek Zap, Metina ve Hakurk bölgelerinde yaralı örgüt mensuplarına ilk yardım tedavisi veren ekip içinde yer aldı. Örgüt yönetimi tarafından, 2021 itibarıyla Irak Gara alanına sözde sağlık komitesi sorumlusu olarak görevlendirildi. Gara'da bulunan MİT'in saha ajanları Ökkeş Deveri için titiz bir çalışma başlattı. Deveri'nin örgüt yaşantısına tamamen nüfuz eden saha ajanları, ardından operasyona geçti. Gerçekleştirilen nokta operasyonla Ökkeş Deveri ve koruması PKK Özel Güç mensubu 'Kemal Pir' kod adlı Kayhan Kartal etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, Deveri'nin etkisiz hale getirilmesinin, sorumlusu olduğu sağlık komitesinin faaliyetlerini akamete uğrattığını belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MİTTerörörgütPkkÖkkeş DeveriOperasyonTerörist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK/KCK'lı sözde sorumlu, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
PKK/KCK'lı sözde sorumlu, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
Noel Baba Kilisesi'nde yeni keşif
Noel Baba Kilisesi'nde yeni keşif
Ersin Tatar: Türkiye Cumhuriyeti'ni kıskanarak birtakım oyunlara giriyorlar
Ersin Tatar: Türkiye Cumhuriyeti'ni kıskanarak birtakım oyunlara giriyorlar
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans