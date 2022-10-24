MÄ°T, PKK/YPG'nin sÃ¶zde sabotaj taburu sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MÄ°T, TÃ¼rkiye'de gÃ¶sterdiÄŸi faaliyetler ve Suriye'de TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ne (TSK) yÃ¶nelik eylemleri nedeniyle 'Amed DorÅŸin' kod adlÄ± terÃ¶ristÂ EyyÃ¼p Yakut'u hedef listesine aldÄ±.Â Yeri ve faaliyetleri tespit edilen EyyÃ¼p Yakut, saha ajanlarÄ±nÄ±n takibine alÄ±ndÄ±. Yakut'u etkisiz hale getirmek amacÄ±yla hassas bir planlama ve takip yapÄ±ldÄ±. Bu Ã§erÃ§evede MÄ°T, Suriye'nin kuzeyinde nokta operasyon ileÂ EyyÃ¼p Yakut'u etkisiz hale getirdi.Â

GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgilere gÃ¶re; EyyÃ¼p Yakut, 2010'da MuÅŸ bÃ¶lgesinde PKK'nÄ±n genÃ§lik yapÄ±lanmasÄ± DYG bÃ¼nyesinde faaliyet gÃ¶sterdi. 3 yÄ±l sonra, 2013'te PKK'nÄ±n kÄ±rsal kadrolarÄ±na katÄ±lan Yakut,Â TÃ¼rkiye'de bir sÃ¼re terÃ¶rist faaliyetlerine devam etti.Â 2020'de Suriye'de Ayn El Arap (Kobani)-SÄ±rrin'de sÃ¶zde dilovan akademisinde, bomba yapÄ±mÄ± eÄŸitimi alanÂ Yakut, 2020-2021 dÃ¶neminde PKK/YPG'nin sÃ¶zdeÂ Ã§avreÅŸ kadro tugayÄ± sabotaj sorumlusu olarak Suriye'de faaliyet gÃ¶stermeye devam etti. Yakut, BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± Operasyonu bÃ¶lgesinde TÃ¼rk gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine yÃ¶nelik Ã§ok sayÄ±da bombalÄ± eylem ve sabotaj dÃ¼zenledi.Â