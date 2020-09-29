Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1121
ALTIN
472.569
DOLAR
7.7976
STERLİN
10.0573
EURO
9.0986
Ümraniye'de korkutan yangın
Son Dakika
Ümraniye'de korkutan yangın
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
MSB: 4 terörist etkisiz hale...
Patlayıcı tespit eden robotla birinci olan gençlere Bakan Soylu'dan destek
Patlayıcı tespit eden robotla birinci...
Kapadokya'da Hallaç Manastırı, turizme kazandırılmayı bekliyor
Kapadokya'da Hallaç Manastırı, turizme kazandırılmayı...

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.  

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Eylül 2020 Salı 09:35
0 Okunma
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 

Kaza, saat 01.00 sıralarında Alaşehir - Kiraz Karayolu Hacıaliler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Adem Şentürk (26), yönetimindeki plakasız motosikleti ile aynı yönde ilerleyen Kerim M. yönetimindeki 45 ZR 367 plakalı otomobili sollamak istedi. Bu sırada, sola dönüş yapan Kerim M.'nin otomobili ile Şentürk'ün motosikleti çarpıştı. Kazada devrilen motosiklet ve sürücüsü metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şentürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü Kerim M. ise gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MotosikletOtomobilTrafik KazasıManisaAlaşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atakule, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü
Atakule, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü
Bursa'da soğuk hava deposunda yangın
Bursa'da soğuk hava deposunda yangın
'Tabanca ile öldürdüm, daha sonra ormanı ateşe verdim'
'Tabanca ile öldürdüm, daha sonra ormanı ateşe verdim'
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans