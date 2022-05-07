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Organ bağışına dikkat çekmek için motosikletiyle Türkiye turuna çıktı

Umuda Yürüyüş Derneği Genel Başkanı Okan Keleşoğlu, organ bağışında farkındalık oluşturmak için, kalp nakli bekleyen bir çocuğu temsil eden peluş ayısı 'Zeynep' ile birlikte motosikletiyle Türkiye turuna çıktı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Mayıs 2022 Cumartesi 15:42
Organ bağışına dikkat çekmek için motosikletiyle Türkiye turuna çıktı

Umuda Yürüyüş Derneği Genel Başkanı Okan Keleşoğlu, organ bağışı bekleyen hastalara dikkat çekmek ve organ bağışı çağrısında bulunmak için 'Organ Bağışı Farkındalık Sürüşü'ne Ankara'dan başladı. Keleşoğlu, 40 gün içinde kalp nakli olması gereken bir çocuğu temsil eden peluş ayısı 'Zeynep' ile birlikte 40 günde 61 ili gezecek. Keleşoğlu, 'yaşatmak için sür' sloganıyla gerçekleştireceği tura çıkmadan önce Ankara Anıtpark'ta basın mensuplarına açıklama yaptı.

Keleşoğlu, 8 yıldır bireysel olarak sosyal sorumluluk projelerinde rol aldığını söyleyerek, "Derneğimiz 2021 yılında kuruldu ve ilk projesini ben gerçekleştirdim. Amacımız da organ bağışına farkındalık projesini hayata geçirerek, organ bekleyenlere umut olmak oldu. 'Yaşatmak için sür' mottosuyla yola çıkarak, yaşatma için motorumla Türkiye turu yapacağım. Bu doğrultuda Türkiye’de 61 ile giderek, organ bağışında bir farkındalık oluşturmaya çalışacağım. Yola Ankara’dan çıkıyorum. Buradan Samsun, ardından Giresun, Artvin, Trabzon illerimizden doğu ve güneydoğu bölgelerimize de geçeceğim" dedi.

Keleşoğlu, motosiklette arkasında bulunan peluş ayı 'Zeynep'in aslında kalp nakli bekleyen bir çocuğu temsil ettiğini söyleyerek, "Zeynep, 40 gün içinde kalp nakli yapılması gereken bir hastayı temsil ediyor. 40 gün içerisinde bir kalp bulamazsak Zeynep maalesef ki vefat edecek. Ama biz Türkiye turunda 40 gün içerisinde bir kalp bulacağız ve böylece projemizin asıl amacı olan organ bağışının önemine dikkat çekeceğiz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Umuda Yürüyüş DerneğiOrgan Bağışı
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