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Otomobil takla attı: 1 ölü 1 yaralı

AYDIN'ın Söke ilçesinde refüje çarpıp takla atan otomobildeki Nurten Dönmez (57) öldü, Nilgün Baştan Atar (68) ise ağır yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Eylül 2020 Cumartesi 17:15
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Otomobil takla attı: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Argavlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın yönünden Söke yönüne giden Rıfat Atar (76) yönetimindeki 09 AAR 295 plakalı otomobil, refüje çarparak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki Nurten Dönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Nilgün Baştan Atar ise ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Nurten Dönmez'in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınSökeTrafik Kazası
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