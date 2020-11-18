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Pazarcı çift, yer sofrasının başında ölü bulundu

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde pazarcı çift Ramazan-Hatice Özcanoğlu, evlerinde kurdukları yer sofrasının yanında ölü bulundu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Kasım 2020 Çarşamba 10:08
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Pazarcı çift, yer sofrasının başında ölü bulundu

Çiftin gıda zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Şarkikaraağaç ilçesi Orta Mahalle'de yaşayan Ramazan ve Hatice Özcanoğlu'ndan haber alamayan oğlu Mehmet Özcanoğlu, endişeye kapılıp dün akşam, eve geldi. Anahtarıyla kapıyı açıp, içeri giren Özcanoğlu, anne-babasını yer sofrasının yanında hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatlarını kaybettikleri tahmin edilen Özcanoğlu çiftinin cansız bedenleri otopsi için Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Pazarcı çiftin şüpheli bulunan ölümündeki sır perdesini yapılacak otopsi aydınlatacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IspartaşarkikaraağaçGıda ZehirlenmesiVefat
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