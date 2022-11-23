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Prof. Dr. Sözbilir: 5 büyüklüğünde artçı olabilir

İZMİR'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Bölgede 5 büyüklüğünde artçı depremlerin olabileceğini kaydeden Prof. Dr. Sözbilir, "Depremin büyüklüğü 5.9 ama şiddeti 8 olarak hesaplandı" dedi.

23 Kasım 2022 Çarşamba 09:37
Prof. Dr. Sözbilir: 5 büyüklüğünde artçı olabilir

DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde depremin ardından açıklamada bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, "Düzce geniş ölçekte alüvyon dediğimiz zayıf zemin üzerinde kurulmuş. Burada eski yapı stoku olmuş olsaydı, ciddi yıkım ve can kaybı olurdu. Depremin büyüklüğü 5.9 ama şiddeti 8 olarak hesaplandı. 30 Ekim 2020'de 6.6 büyüklüğündeki depremi de 8 şiddetinde hissetmiştik. O depremde 5 bin civarında bina hasar görmüş, 4 bina tamamen yıkılmış ve 117 vatandaşımız can vermişti. Bu da Düzce ilinin depreme hazır olduğunu gösteriyor. Bugün 04.08'deki deprem, 17 Ağustos 1999 depreminde kırılan Kuzey Anadolu Fayı'nın Karadere adı verilen segmentinin kuzeydoğu ucunda gerçekleşti. Bölgede şu ana kadar gelişen 50'yi aşkın artçı deprem dağılımı Gölyaka ile Düzce kent merkezi arasında yoğunlaşmış durumda. 5 büyüklüğüne varan artçı depremler olabilir. Halkımızın devletin resmi kurumu olan AFAD yetkililerinin bilgileri doğrultusunda hareket etmesi ve hasarlı evleri varsa ilgililere göstermesi son derece önemli" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirDokuz Eylül ÜniversitesiProf. Dr. Hasan SözbilirDüzceDeprem
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