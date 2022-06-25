Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.554,08
ALTIN
992,10
DOLAR
16,89
STERLİN
20,81
EURO
17,83
İstanbul Aydın Üniversitesi 70 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Aydın Üniversitesi 70...
Bartın Üniversitesi 16 Sözleşmeli Personel alacak
Bartın Üniversitesi 16 Sözleşmeli...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim...
Altınova Belediye Başkanlığı Memur alacak
Altınova Belediye Başkanlığı Memur...

Prof. Dr. Yaşar: Kurak geçen kışın ardından orman yangını sayısı ciddi artıyor

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi, İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, yağışın az olduğu kış döneminin ardından yaz mevsiminde orman yangını sayısının çok ciddi oranda arttığını söyledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Haziran 2022 Cumartesi 10:07
Prof. Dr. Yaşar: Kurak geçen kışın ardından orman yangını sayısı ciddi artıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan ve binlerce hektar alanı küle çeviren orman yangınıyla mücadele sürerken, İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar da orman yangınlarıyla iklim arasındaki bağlantıya dikkat çekti. 2004 ile 2020 yılları arasında yağmur ve orman yangını sayılarını kıyasladığını kaydeden Prof. Dr. Yaşar, "Bir ters orantı ortaya çıktı. Göreceli olsa da yağışın az olduğu kış döneminin ardından yaz mevsiminde yangın sayısının çok ciddi oranda arttığını gördük. Türkiye'de yılda ortalama 2 bin 500 civarında yangın çıkar. Her yıl yaklaşık 6 bin 500 hektarlık orman kaybediyoruz. Geçen yıl tüm zamanların rekoru kırıldı. 20 yılda kaybettiğimiz orman alanını bir yılda kaybetmiş olduk" dedi.

'AZ YAĞIŞ DEMEK, ORMANIN HIZLA KURUMASI DEMEK'

Küresel ısınmanın kuraklık getirdiğine yönelik yanlış anlayış olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, "Aslında, bunun tam tersidir. Soğuma ile kuraklık artar. Geçen yıl mart ayı son 20 yılın en soğuk dönemiydi. Geçen yıl nisan ve mayıs çok kurak geçti. Yangın rekoru kırıldı. Çok ciddi alan kaybettik. Bu yıl da aynı" diye konuştu. 

Kuraklığın olduğu dönemde ormanların yeterince yağış almadığını vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, "Ormanlar yağış almayınca nemlenemiyor. Yaz mevsimi geldiği zaman da çok hızlı kuruyor. Yani ormanlar çıraya dönüyor. Herhangi bir yerde küçük bir kıvılcım çıktığında alevler hızla büyüyor. Geçen yıl da böyle oldu. Antalya'da ilk 24 saate 70 kilometrelik bir cephe açtı. Rüzgarla beraber çok büyük bir yangın ortaya çıktı. Az yağış demek, ormanın hızla kuruması demek" dedi. 

Prof. Dr. Doğan Yaşar, kurak geçen kışların ardından daha dikkatli olunması gerektiğini belirtip, yangınları minimize etmek için denetimlerin sıklaştırılması ve ormanlara kimsenin sokulmaması gerektiğini kaydetti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İZMİR Dokuz Eylül ÜniversitesiProf. Dr. Doğan YaşarIklimYağmurYağışOrmanYangınMuğlaMarmaris
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye'de bomba yüklü kamyon imha edildi
Suriye'de bomba yüklü kamyon imha edildi
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Araç lastiği mikroplastikler tehlike saçıyor
Araç lastiği mikroplastikler tehlike saçıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans