Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.997,63
ALTIN
1.128,47
DOLAR
18,84
STERLİN
22,70
EURO
20,33
Konya Büyükşehir Belediyesi 19 Zabıta Memuru alıyor
Konya Büyükşehir Belediyesi 19...
Kastamonu Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Kastamonu Üniversitesi sözleşmeli personel...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Açıktan Personel Alacak
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme...
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı alacak
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel...

Togg, "Konsept Akıllı Cihazı" Sabiha Gökçen'de vitrine çıkardı

Havalimanı ziyaretçileri şubat ayının sonuna kadar TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı"nı yakından inceleyebilecek

04 Şubat 2023 Cumartesi 15:32
Togg, "Konsept Akıllı Cihazı" Sabiha Gökçen'de vitrine çıkardı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) "Konsept Akıllı Cihazı", İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) yolculardan büyük ilgi görüyor.
Togg'un "Konsept Akıllı Cihazı" İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda sergilenmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren yolcuların ilgisini çeken aracı ilk günde 100 binden fazla kişinin yakından inceleme fırsatı bulacağı tahmin ediliyor.
Aracı inceleyen vatandaşlardan Muhammet Tayyip Aydemir, Togg'u ilk defa canlı olarak gördüğünü belirterek, "Oyunlardan çıkmış gibi mükemmel bir araç. Türk mühendislerinin şaheseri diyebilirim. Bildiğimiz kadarıyla şu anda üretilen en üst düzey elektrikli araç bu. Togg modelleri içinde en çok sedan modelini beğendim. Özellikle kapılarının ters tarafa açılması beni bitirdi diyebilirim. Çok güzel olmuş." dedi.
Biyoloji öğretmeni Uday Adil de, "Bu harika arabayı ilk defa görüyorum. Araba ile ilgili her şeyi çok beğendim. Bir rüyadan çıkmış gibi." ifadelerini kullandı. Berke Mente ise aracın en çok aynalarının kamera şeklinde olmasını beğendiğini ifade etti.
- "Konsept Akıllı Cihaz"
Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, "Konsept Akıllı Cihaz"ını ilk kez ocak ayında ABD’de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de tanıtmıştı. Togg vizyonunu yansıtan ‘Konsept Akıllı Cihaz’, markanın gelecekte yollara çıkaracağı diğer akıllı cihazlarla ilgili de önemli ipuçları veriyor. Konsept Akıllı Cihaz, Togg DNA’sında bulunan stil sahibi özelliklerin korunduğu, dinamik ve yenilikçi bir fastback olarak öne çıkıyor.
Togg'un "Konsept Akıllı Cihazı" şubat ayının sonuna kadar Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda ziyaret edilebilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
TOGGKonsept Akıllı CihazıSabiha Gökçen Havalimanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine ikinci yarıyılda alınacak tedbirlere ilişkin genelge
İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine ikinci yarıyılda alınacak tedbirlere ilişkin genelge
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta tek parti zihniyetinin son çırpınışlarını da sandığa gömeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta tek parti zihniyetinin son çırpınışlarını da sandığa gömeceğiz
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans