TOKİ iş yerlerini 27 Aralık’ta açık artırma ile satışa çıkarıyor

ANKARA, (DHA)- Beypazarı’nda 1 iş yeri, Sincan’da 28 iş yerinden bazıları hemen teslim edilirken, bazıları ise en geç 12 ay içinde sahiplerine verilecek.

TOKİ, 24 ilde 244 iş yeri, yüzde 25’i peşin, 120 ay vade 27 Aralık’ta açık artırma ile satışa çıkarıyor. İş yeri sahibi olmak, yatırım yapmak isteyenler için farklı metrekarelerde ve konumda, her iş alanına uygun yerler sahiplerini bekliyor.

ANKARA’DA 29 İŞ YERİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR

27 Aralık’ta yapılacak müzayede de Ankara’daki iş yerleri de satışa çıkıcak. Beypazarı’nda bulunan 1, Sincan’da bulunan 28 iş yerinden bazıları hemen teslim edilirken, diğer dükkanlar ise en geç 12 ay içinde teslim edilecek hak sahiplerine teslim edilecek. Toplam tutarın yüzde 25’i peşin, 120 ay vade ile satışa çıkan işyerleri için online katılım da sağlanıyor. Emlak satış danışmanı Nurcan Esmer, Ankara’da bulunan 29 dükkanın satışının da kendi içinde metrekare farklılıklarına göre şartların değişiklik gösterdiğini söyledi. Esmer, 39 metrekare olan dükkanlara da ve 75 metrekare olan dükkanlarda ise teminatların farklı olduğunu söyledi.

AÇIK ARTIRMA 27 ARALIK’TA

Açık artırmalar 27 Aralık 2022 günü saat 11.00'da yapılacak. TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde yapılacak artırmaya emlak müzayede internet adresi üzerinden de teklif verilebilecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere TOKİ'nin internet adreslerinden ve arayarak ulaşılabilecek. (DHA)