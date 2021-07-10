Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 37
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1378.28
ALTIN
503.77
DOLAR
8.6620
STERLİN
12.0647
EURO
10.3393
SDÜ Öğretim Üyesi alacak
SDÜ Öğretim Üyesi alacak
Develi’de 9 dönüm tarla satılacak
Develi’de 9 dönüm tarla...
Afyonkarahisar'da termal otel satılacak
Afyonkarahisar'da termal otel satılacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...

Torbalı'daki cinayete 2 tutuklama

İzmir'in Torbalı ilçesinde Kamuran Güney'in (60) tarlasında başından tüfekle vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili 1'i kadın 3 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerden Güney’in 30 yıllık arkadaşı olduğu belirtilen Sait Kabak (60) ile Tamer Yiğit tutuklandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Temmuz 2021 Cumartesi 17:46
0 Okunma
Torbalı'daki cinayete 2 tutuklama

Torbalı'da pazartesi günü sabah saatlerinde evli ve 1 çocuk babası çiftçi Kamuran Güney, tarlasına gitti. Güney eve dönmeyip aramalara da cevap vermeyince yakınları saat 15.00 sıralarında tarlaya gitti. Güney, tarlada kanlar içinde bulundu. Yakınlarının çağırdığı sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başından av tüfeğiyle vurulan Kamuran Güney’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ÖZEL EKİP ÇÖZDÜ

Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan özel ekip, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden tespit edilen bir otomobildeki kişilerin gün içinde Kamuran Güney ile köy kahvesinde buluştuğu belirlendi. Ekipler, ilk olarak Tamer Yiğit’i Kemalpaşa'nın Bağyurdu Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Güney'in 30 yıllık arkadaşı olduğu belirtilen Sait Kabak da Aydın'da jandarma ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili N.H. adındaki kadın da ekiplerce gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Tamer Yiğit’in itirafı sonrası cinayet silahı, gömüldüğü Torbalı'ya bağlı Karakızlar Mahallesi'ndeki göletin kenarında bulundu. Yiğit'in ifadesinde cinayeti Sait Kabak’ın işlediğini söyledi.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tamer Yiğit ile Sait Kabak tutuklandı, N.H. ise serbest bırakıldı.

CİNAYETİN ARDINDAN SOSYAL MEDYADAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Şüphelilerden Sait Kabak'ın, olayın ardından sosyal medya hesabından, "Abi gibi sevdiğim 30 yıllık dostum Kamuran Güney’in hayatını kaybettiğini öğrendim. Merhuma Allah rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ihsan eylesin" ifadelerinin yer aldığı mesajı paylaştığı görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirTorbalıCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SDÜ Öğretim Üyesi alacak
SDÜ Öğretim Üyesi alacak
Develi’de 9 dönüm tarla satılacak
Develi’de 9 dönüm tarla satılacak
Afyonkarahisar'da termal otel satılacak
Afyonkarahisar'da termal otel satılacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans