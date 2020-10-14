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Trabzon'da kaya tehlikesi; 10 ev boşaltıldı

TRABZON’da, yamaçtan koparak düşen kaya parçaları nedeniyle tedbir amacıyla 10 ev tahliye edildi. Tehlike oluşturan dev kayaların düşürülmesi için ekipler çalışma başlattı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Ekim 2020 Çarşamba 10:23
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Trabzon'da kaya tehlikesi; 10 ev boşaltıldı

Ortahisar ilçesine bağlı Kaymaklı Mahallesi Kaktüs Sokak’ta yamaçtan kopan kaya parçaları, yola düştü. Mahallede yapılan teknik incelemede yamaçtaki kaya kütlelerinin tehlike oluşturduğu tespit edildi, 10 ev boşaltıldı. Evlerinden tahliye edilenler, güvenli yerlere yerleştirildi. Tehlike oluşturan kayaların düşürülmesi için ekipler çalışma başlattı. Aynı bölgede 11 yıl önce de kaya düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, evler de hasar görmüştü. 

'TAŞ DÜŞME TEHLİKESİ VAR'

Kaymaklı Mahallesi Kaktüs Sokak’ta yaşayan Serkan Kaya (42), “Bundan önce de aynı sokakta eve kaya düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirmişti. Her gün ölüm tehlikesiyle yaşıyoruz. Önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Mukaddem Reis (73) de "11 senedir taş düşmeleri devam ediyor. Mahallemizde 2 canımızı kaybettik. Şimdi burada yeni bir taş düşme tehlikesi var. Bir an önce önlem alınmasını istiyoruz” diye konuştu.

Ayşe Güler (78) ise “43 yıldan beri bu mahallede oturuyorum. Burada ufak tefek taş düşmeleri her zaman oluyordu. 11 sene önce yaşanan taş düşmesinde iki kişi hayatını kaybetmişti. O zaman burası için boşaltma kararı verildi. Ev sahiplerine kira parası verilerek isteyenler ayrıldı. Şimdi mahallemizde yeniden yaşanan kaya düşmesi sonrası risk altında olan evler için yeniden boşaltma kararı verildi" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: HERKES HUZURLU YAŞAYACAK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, mahalleye gelerek incelemelerde bulundu, vatandaşlarla görüştü.  Zorluoğlu görüştüğü vatandaşlara, "Yardım konusunda gerekenleri yapılması için görüşmeler yapacağız. İnşallah buraları güzelleştireceğiz. Herkes burada rahatça, huzurla yaşayacak” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonKayaTehlike
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