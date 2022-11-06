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TSK unsurlarÄ±, DÃ¼nya KupasÄ± iÃ§in Katar'da gÃ¶reve baÅŸladÄ±

KATAR'da dÃ¼zenlenecek FIFA 2022 DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ±n gÃ¼venliÄŸinde vazifelendirilen TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetleriÂ (TSK) unsurlarÄ±,Â BirleÅŸik MÃ¼ÅŸterek GÃ¶rev Kuvveti bÃ¼nyesindeÂ gÃ¶reve baÅŸladÄ±.

06 KasÄ±m 2022 Pazar 12:33
TSK unsurlarÄ±, DÃ¼nya KupasÄ± iÃ§in Katar'da gÃ¶reve baÅŸladÄ±

FIFA 2022 DÃ¼nya KupasÄ±, 20 KasÄ±m-18 AralÄ±k 2022 tarihlerinde Katar'da yapÄ±lacak.Â 1 milyondan fazla kiÅŸinin Katar'da bulunacaÄŸÄ±, dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok izlenen spor organizasyonlarÄ± arasÄ±nda yer alan DÃ¼nya KupasÄ±'nda; gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak iÃ§in de hazÄ±rlÄ±klar baÅŸladÄ±. Katar hÃ¼kÃ¼meti, dost ve mÃ¼ttefik Ã¼lkelerden gÃ¼venliÄŸine katkÄ±da bulunmalarÄ±nÄ± talep etti. TÃ¼rkiye'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã¼lkelerden gelen olumlu yanÄ±tlarÄ±n ardÄ±ndanÂ Katar'Ä±n ev sahipliÄŸinde toplantÄ±lar yapÄ±ldÄ±.Â Katar SilahlÄ± Kuvvetleri'ne katkÄ± saÄŸlamak Ã¼zere TÃ¼rkiye'nin yanÄ± sÄ±ra ABD, Ä°ngiltere, Ä°talya, Fransa ve Pakistan'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla BirleÅŸik MÃ¼ÅŸterek GÃ¶rev Kuvveti oluÅŸturuldu.Â 

TCG BURGAZADA KATAR'A ULAÅžTI

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla Meclis'e gÃ¶nderilen tezkerenin Genel Kurul'da kabulÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan, Katar FIFA 22 DÃ¼nya KupasÄ± iÃ§in gÃ¶revlendirilen; milli imkanlarla Ã¼retilen TCG Burgazada gemisi, 10 Ekim'de Ä°zmir'den seyrine baÅŸladÄ±.Â 31 Ekim'de personeliyle birlikte Katar'a ulaÅŸan TCG Burgazada, Um el-Havl Deniz ÃœssÃ¼'nde Katar Deniz Kuvvetleri'nce tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±. BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra harekat kapsamÄ±ndaÂ kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nÃ¼kleer (KBRN) savunma konularÄ±nda uzman KBRN bÃ¶lÃ¼ÄŸÃ¼, PatlayÄ±cÄ± Madde KeÅŸif Ä°mha Timi (PMKÄ°),Â bomba arama timi ve dronsavar timi de geÃ§en ayÄ±n sonunda Katar'Ä±n baÅŸkenti Doha'ya giderek, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. Organizasyon gÃ¼venliÄŸi iÃ§in hayata geÃ§irilenÂ BirleÅŸik MÃ¼ÅŸterek GÃ¶rev Kuvveti, oluÅŸturulan koordinasyon merkezinden sevk ve idare edilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TSKKatarDÃ¼nya KupasÄ±BirleÅŸik MÃ¼ÅŸterek GÃ¶rev KuvvetiTSK UnsurlarÄ±
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