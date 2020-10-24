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Tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5'i ağır, 15 yaralı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yapımı devam eden Geminbeli Tüneli'ne işçi taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 5'i ağır, 15 işçi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Ekim 2020 Cumartesi 10:19
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Tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5'i ağır, 15 yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Suşehri ilçesi Geminbeli Geçidi yakınlarında meydana geldi. Bölgede yapımı devam eden Geminbeli Tüneli inşaatına işçi taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen 34 VH 8287 plakalı servis midibüsü, rampa aşağı sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 5'i ağır, 15 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Midibüste sıkışan yaralılar, Zara Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Suşehri, Zara ve Sivas'taki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TünelIşçiMidibüsTrafik KazasıKaza
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