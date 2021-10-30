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Türkiye'den Ermeni terörist Sasunyan'ın serbest bırakılmasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı öldüren Ermeni terörist Hampig Sasunyan'ın serbest bırakılarak sınır dışı edilmesini terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüklerini belirterek, kınadı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
30 Ekim 2021 Cumartesi 13:27
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Türkiye'den Ermeni terörist Sasunyan'ın serbest bırakılmasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Los Angeles Başkonsolosu şehit Kemal Arıkan’ı öldüren terörist Hampig Sasunyan’ın serbest bırakılması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Bilgiç, Ermeni terörist Hampig Sasunyan’ın üçüncü bir ülkeye sınır dışı edildiğini öğrendiklerini belirterek, "Adı geçen teröriste ilişkin kararı terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüğümüzü ve kınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Bu tür kararların terörizmle mücadeleye değil, terörizmin siyasi hedefler için başvurulabilecek kullanışlı bir araç olarak yüceltilmesine çalışan çevrelerin gündemine hizmet edeceği aşikardır. Bu vesileyle, bir kez daha şehit diplomatımız Kemal Arıkan’ı ve Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErmeniTerörSasunyan
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