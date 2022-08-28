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Türkiye'den selin vurduğu Pakistan'a insani yardım

TÜRKİYE, Pakistan'da meydana gelen seller nedeniyle çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı afet bölgesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 2 askeri kargo uçağı ile insani yardım malzemeleri gönderdi. 

28 Ağustos 2022 Pazar 16:02
Türkiye'den selin vurduğu Pakistan'a insani yardım

ANKARA, (DHA)-

Pakistan'da devam eden ve son günlerde etkisini artıran aşırı yağışlar nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitirirken, ülkede ağır hasar meydana geldi. Türkiye, selden etkilenenlere yardım için harekete geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca insani yardım malzemeleri hazırlandı. Afetzedeler için toplanan yardımlar, gece saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan 2 askeri kargo uçağı ile Pakistan'a gönderildi. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize ulaştırılacak yardım malzemelerini taşıyan 2 uçağımız, Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; Pakistan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz" denildi.

AFAD: BÖLGEYE ULAŞTIK

AFAD'dan yapılan açıklamada ise ekiplerin afet bölgesine ulaştığı belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Pakistan'daki sel bölgesindeyiz. Milletimizin yardım elini ulaştırmak ve acil ihtiyaçları karşılamak üzere, on binlerce insanın selden etkilendiği bölgeye ulaştık. Kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz; geçmiş olsun Pakistan" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiyeden Selin Vurduğu Pakistana Insani YardımPakistanTürkiyeSelYeni Çağrı
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