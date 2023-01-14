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Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 17 milyon 254 bin tonu geçti

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 17 milyon 254 bin tondan fazla tahılın taşındığı bildirildi.

14 Ocak 2023 Cumartesi 16:47
Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 17 milyon 254 bin tonu geçti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres riyasetinde 22 Temmuz 2022'de imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi belgesi kapsamında kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmalarıyla bugüne kadar Ukrayna limanlarından 17 milyon 254 bin tondan fazla tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevkinin sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, sevkiyat kapsamında 643 geminin Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak çıkış yaptığı kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 14.01.2023 16:50
Anahtar Kelimeler:
UkraynaRusyaTahılLimanTürkiyeTahıl Sevkiyatı
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